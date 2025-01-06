Куда применить пробки от вина

Если в доме осталось много винных пробок, их не стоит выбрасывать. Такие винные пробки не только подходят для переработок, но и как достаточно экологичный материал в большинстве случаев прекрасно могут быть использованы вторично.
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