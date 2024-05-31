Присяжные признали Трампа виновным по делу о фальсификации документов

Экс-главе Белого дома грозит до четырех лет тюрьмы. Присяжные в Нью-Йорке признали экс-президента США Дональда Трампа виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
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