"Ложь и теории заговора". Бейонсе и Джей-Зи разозлили конспирологические теории об их причастности к делу Пи Дидди

Бейонсе и Джей-Зи разозлили конспирологические теории вокруг них: в сети вирусится мнение, что вместе с Пи Дидди, который сейчас ждёт суда по обвинению в торговле людьми и насилии, они представляли собой некую "голливудскую банду" и убивали людей.