На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области

В Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины получил повреждение объект инфраструктуры. Об этом в пятницу, 8 марта, заявила представитель оперативного командования «Юг» украинской армии Наталья Гуменюк.
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