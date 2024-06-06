ЦГ: РФ создала турбулентность для дронов-разведчиков США над Крымом

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Комментарии
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Eduard
Эти аппараты не только шпиоеят они наводят на цель и убийство!
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15 час.
MT
Marat Tuneev
Нет не легче, они летают в нейтральной зоне , и сбивать их в принципе нельзя (пока) Они тоже будут сбивать наших в нейтральной зоне.
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14 час.
ХА
Харченко Александр
Наших там нет, и не может быть а сбивать в данный момент можно.В будущем договорятся
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12 час.

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