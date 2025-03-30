Немецкие врачи призвали усилить профилактику ожирения в стране

Планы немецкой черно-красной коалиции по усилению профилактики здоровья являются недостаточными, 30 марта заявил президент Немецкого медицинского союза (BÄK) Клаус Райнхардт в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.
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