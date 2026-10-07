Страна и люди
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Страна и люди

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Демографическая точка невозврата: чему Россия может научиться на примере Германии

Демографическая точка невозврата: чему Россия может научиться на примере Германии

Сухие цифры статистики порой говорят громче любых политических заявлений. Недавние данные из Германии, согласно которым доля мигрантов среди населения моложе 18 лет во многих городах превышает 50 процентов, стали не просто тревожным сигналом, а констатацией фундаментального сдвига в структуре европейского общества.

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