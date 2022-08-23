Белый дом: США осуждают убийство Дарьи Дугиной

Администрация президента США Джо Байдена осуждает убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи. Такое мнение выразил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, его слова передал телеканал CNN.
Администрация президента США Джо Байдена осуждает убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи. Такое мнение выразил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, его слова передал телеканал CNN.
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