В текущем году Новоаннинский муниципальный район получил финансовую поддержку из областного бюджета. Средства направлены на модернизацию материально-технической базы домов культуры, расположенных в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- 🇷🇺10 ноября
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым