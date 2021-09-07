Что портит внешность женщины после 45 лет, по мнению Майи Плисецкой

Одна моя знакомая, которую просто нельзя назвать бабушкой и старушкой, в свои 70 лет, а то и больше, всегда выглядела так, что ее точный возраст установить не удавалось.
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