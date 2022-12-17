Как приятно сейчас в тюрьме сидеть!

В самом деле - поразительно шагнули в нашу жизнь гуманизм и прогресс! Излагаю делюгу. Знакомый чувак (60 лет) обвинялся в хранении оружия - пистолет Макарова с ПБС, две снаряженные обоймы + 60 граммов пороха, всё найдено дома и изъято как положено.