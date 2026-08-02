По предварительным данным, курьер принесла посылку с самодельным взрывным устройством, которое было приведено в действие дистанционно.
«Курьера буквально разорвало на части»: ночной теракт у сталинской высотки в Москве вызвал много вопросов
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
В ответ уничтожить всю головку нацистского режима и в первую очередь организаторов и заказчиков этого теракта ...Сколько уже можно терпеть этот беспредел ?
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1 м.
Александр
Тебе известны организаторы и заказчики?
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1 м.
Семен Семеныч
Хватит либеральничать. Верните смертную казнь. Всех задержанных при совершении диверсий и террактов и их пособников (родственников) судить и приговаривать к смертной казни. Пора жестко наводить порядок (зачищать страну от террористов и диверсантов). Хватит делать скидки на возраст. ВСЕХ К СТЕНКЕ.
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1 м.
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