«Курьера буквально разорвало на части»: ночной теракт у сталинской высотки в Москве вызвал много вопросов

В ответ уничтожить всю головку нацистского режима и в первую очередь организаторов и заказчиков этого теракта ...Сколько уже можно терпеть этот беспредел ?

Семен Семеныч

Хватит либеральничать. Верните смертную казнь. Всех задержанных при совершении диверсий и террактов и их пособников (родственников) судить и приговаривать к смертной казни. Пора жестко наводить порядок (зачищать страну от террористов и диверсантов). Хватит делать скидки на возраст. ВСЕХ К СТЕНКЕ.