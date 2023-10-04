"Мой адрес - Не дом и не улица, Мой адрес - Советский Союз" Back in the U.S.S.R . КТО КОГО КОРМИЛ в СССР и КТО ПРОИГРАЛ от ЕГО РАЗВАЛА.
Мой адрес - Советский Союз
Комментарии
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Е
Евгений
это твоё сугубо узкоумственное размышление. ВВП на душу населения, это не только твоя зарплата, а и социальная нагрузка государства, что бы содержать тебя и твою семью. Сколько кв. метров для тебя государство построило школ, д.садов, больниц, поликлиник и т.д. Так что для тебя и твоей семьи государство выделило средств в четыре раза больше, чем для россиянина. Как говорится хлебали в четыре ложки, а зарабатывали всего на одну. Одним словом были нахлебники. И как хорошо, что сейчас Россия потихоньку вас снимает с довольствия.
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5 час.
Поль Меерсон
Вот то-то и плохо, что "потихоньку". Резать надо, как русских в бл... "братских" республиках в 90е резали! Только не людей, мыж, эта, гуманные, а сразу деньги.
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4 час.
вага карлито
Нам не дают упорно развиваться! Почувствовав угрозу превращения России в процветающую державу опять навязали условия где нам пришлось снова воевать с нацизмом! А главный посыл все таки в том что Россию уважать не хотят а хотят видеть ее сырьевым придатком! Значит от нас требуется еще один шаг к победе и его нужно сделать! Что больше всего поражает так это ползучий раздрай в верхних эшелонах власти который делает наш кулак растопыренными пальцами и хотелось бы что бы подобные потуги канули в лету то бишь что бы порядок был все таки наведен ну пусть и жесткими методами!
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4 час.
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