Мой адрес - Советский Союз

Е Евгений это твоё сугубо узкоумственное размышление. ВВП на душу населения, это не только твоя зарплата, а и социальная нагрузка государства, что бы содержать тебя и твою семью. Сколько кв. метров для тебя государство построило школ, д.садов, больниц, поликлиник и т.д. Так что для тебя и твоей семьи государство выделило средств в четыре раза больше, чем для россиянина. Как говорится хлебали в четыре ложки, а зарабатывали всего на одну. Одним словом были нахлебники. И как хорошо, что сейчас Россия потихоньку вас снимает с довольствия.

Поль Меерсон Вот то-то и плохо, что "потихоньку". Резать надо, как русских в бл... "братских" республиках в 90е резали! Только не людей, мыж, эта, гуманные, а сразу деньги.