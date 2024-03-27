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Глава ГУР Украины Буданов: теракт в «Крокусе» готовили исламисты

Глава ГУР Украины Буданов: теракт в «Крокусе» готовили исламисты

Террористический акт в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, в результате которого погибли не менее 143 человек, готовили исламисты, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Та,что с косой, ему на голову,этому иуде!
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