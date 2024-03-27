Глава ГУР Украины Буданов: теракт в «Крокусе» готовили исламисты

Террористический акт в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, в результате которого погибли не менее 143 человек, готовили исламисты, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии