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The Telegraph: Россия готовит масштабное наступление на Харьков

The Telegraph: Россия готовит масштабное наступление на Харьков

Российские войска планируют широкомасштабные наступательные действия в направлении Харькова. По мнению газеты The Telegraph, на это указывают интенсивные обстрелы военных объектов города со стороны ВС РФ.

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