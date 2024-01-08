Avia.pro - Новости Николай Любавин, возглавляющий Главное управление МЧС России по Волгоградской области, высказался в довольно резкой форме в адрес своих подчиненных, которые обратились с жалобами на его действия в прокуратуру.
Начальник ГУ МЧС России пожелал подчиненным, чтобы у них «руки отсохли и онкологией заболела вся семья». Видео этого позора
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ни чего удивительного в высказываниях политиков и чиновников разного уровня нет... Сложилось впечатление, что власть собрала даунов, олигофренов и дебилов по всей вертикали власти. Голова у них, приложение к пятой точке и не более...
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2 час.
АЧ
Андрей Чернышев
Дурак проклятия возвращаются бумерангом
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1 час.
Олег Самойлов
Историю страны надобно знать вообще-то! И пора бы знать, что в мерзкой царской армии к солдату командиры относились уважительно! И так же уважительно относиться продолжали мерзкие белогвардейские офицеры. А вот как только власть узурпировали боьшевичочки, так и понеслась душа по кочкам! Так что мне больше сказать, кроме, как ИЗУЧАЙТЕ Историю страны НЕ по макулатуре, а по ДОКУМЕНТАМ! Благо они, документы, сейчас вполне доступны!
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13 мин.
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