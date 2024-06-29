Павел Буре: «В НХЛ собраны лучшие игроки, но мы можем соперничать с американцами по многим позициям. «Роснефть» внесла большой вклад в развитие хоккея»

– Мечтой многих молодых хоккеистов остается НХЛ. Стоит ли ехать в Северную Америку в нынешних условиях? – Не хочу никому ничего советовать – это личное решение каждого, но объективно в НХЛ собраны лучшие игроки мира, и у многих молодых российских игроков есть цель поиграть за океаном.