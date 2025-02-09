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Врезалась в бетонное ограждение: 7-летняя спортсменка погибла на гоночных соревнованиях в США

Врезалась в бетонное ограждение: 7-летняя спортсменка погибла на гоночных соревнованиях в США

Семилетняя девочка из Флориды скончалась от серьезных травм, полученных в результате аварии на соревнованиях по драгрейсингу.

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