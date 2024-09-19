Ну во-первых, сегодня четверг – до выходных рукой подать, поэтому держимся 💪 А во-вторых, праздников хоть и немного, но среди них есть такие, которые сделают этот день светлее.
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Ну во-первых, сегодня четверг – до выходных рукой подать, поэтому держимся 💪 А во-вторых, праздников хоть и немного, но среди них есть такие, которые сделают этот день светлее.