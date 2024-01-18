Духовенство Симферопольской и Крымской епархии проводит встречи с росгвардейцами

По благословению правящего архиерея митрополита Тихона, духовенство Симферопольской и Крымской епархии плотно взаимодействует с воинскими частями Республики Крым и систематично осуществляет миссию пастырского и духовно-нравственного наставничества военнослужащих.
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