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Астраханское «Динамо» устояло против чемпиона только тайм

Астраханское «Динамо» устояло против чемпиона только тайм

После перерыва волжане забросили лишь 9 мячей и едва избежали крупного поражения. Сегодня в рамках чемпионата России по гандболу среди клубов мужской Суперлиги астраханское «Динамо» сыграло в Москве против ЦСКА.

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