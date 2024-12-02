Астраханское «Динамо» устояло против чемпиона только тайм

После перерыва волжане забросили лишь 9 мячей и едва избежали крупного поражения. Сегодня в рамках чемпионата России по гандболу среди клубов мужской Суперлиги астраханское «Динамо» сыграло в Москве против ЦСКА.
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