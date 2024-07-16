Искусственный интеллект ждёт большая авария

Mike1975 Большой зелёный обман, Energiewende и все другие аферы с зелёной энергетикой вот-вот будут постепенно свёрнуты, потому что нам нужно огромное количество новой энергии, которую эти схемы не могут обеспечить.
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