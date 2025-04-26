«Петербургский дневник» принял участие в общегородском субботнике

Уже по традиции для издания он прошел в саду «Олимпия» Сотрудники издания «Петербургский дневник», а также Комитета по печати и взаимодействию со СМИ приняли участие в общегородском субботнике, который проходит в Петербурге сегодня, 26 апреля.
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