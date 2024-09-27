Смоленская область оказалась в списке регионов-аутсайдеров по строительству объектов ТКО

14 регионов могут остаться без новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами От установленных сроков в вопросах создания объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) отстают 19 российских регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии