RT: молдавские силовики начали обыски в офисах членов команды Илана Шора

В Молдавии силовики начали обыски в офисах членов команды политика Илана Шора. Ранее стало известно, что Генпрокуратура Молдавии рассматривает создание оппозиционного молдавского блока «Победа» как «государственную измену».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии