Туроператор назвала топ безвизовых направлений для россиян осенью

Для россиян существует много стран, куда они могут отправиться без визы. Для путешествий осенью можно рассмотреть несколько направлений, которые порадуют туристов своим сервисом, рассказала турагент Анастасия Тимко.
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