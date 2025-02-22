Пьяная компания напала на мужчину с ребёнком в автобусе: Диаспора в деле. Дело пытаются замять

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
А где наши мужики. Почему не отпиздили и не убили бешенных ишаков. С диаспорами ишачьими пора кончать.
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1 д.
АЕ
Анна Егорова
&quot;Ребенок заплакал&quot;... У малыша серьёзная психологическая травма! Это запомнится на всю жизнь! Сколько можно такое терпеть? Каждый день такие же новости! Этих грязных животных с их диаспорами уже хочется просто уничтожать! Скорее бы вернулись с победой наши ребята с СВО и разгромили врага уже в тылу Великой России!
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1 д.
св
спивак виктор
ментов выгнать борзых на родину без права выезда с дагестана,надо  опричников возрождать с наказанием на месте и штрафами минимум 100 тыщ!
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1 д.
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