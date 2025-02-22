А где наши мужики. Почему не отпиздили и не убили бешенных ишаков. С диаспорами ишачьими пора кончать.

АЕ

Анна Егорова

"Ребенок заплакал"... У малыша серьёзная психологическая травма! Это запомнится на всю жизнь! Сколько можно такое терпеть? Каждый день такие же новости! Этих грязных животных с их диаспорами уже хочется просто уничтожать! Скорее бы вернулись с победой наши ребята с СВО и разгромили врага уже в тылу Великой России!