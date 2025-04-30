13 фото из тренажёрных залов, которые кого угодно вдохновят никогда в них не ходить

Тренажёрный зал у многих ассоциируется с дисциплиной, чистотой и стремлением к лучшей версии себя. Но иногда реальность оказывается совсем другой — и вместо бодрящего аромата мотивации в воздухе витает дух безразличия, лени и полного отсутствия этики.