13 фото из тренажёрных залов, которые кого угодно вдохновят никогда в них не ходить

Тренажёрный зал у многих ассоциируется с дисциплиной, чистотой и стремлением к лучшей версии себя. Но иногда реальность оказывается совсем другой — и вместо бодрящего аромата мотивации в воздухе витает дух безразличия, лени и полного отсутствия этики.
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