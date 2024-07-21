Медвежий угол
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Медвежий угол

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Ой вэй, он таки идиёт!

Ой вэй, он таки идиёт!

Зеленский: Мир должен оказать давление на РФ, чтобы склонить ее к переговорам. Вася! Так ты же сам отказался от каких бы то ни было - переговоров.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Легализация Зеленского,у которого закончились полномочия.произошла.Новая волна методичности пошла в гору.Россия не выбросила на стол мирового сообщество свои условия.Старых уже названо несколько,Где новые?Есть китайские,бразильские,но нет сформулированных новых российских.Пусть с повторениями. Украина уже не говорит о границах 1997г.Говорит о границах ранее 24.02.2022г иногда 2024г.
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А, признав поражение, он разве не застрелится?
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Зеля, как и вся правящая нечисть Запада, хочет переговоров, чтобы получить передышку, довооружиться дальнобойной техникой и начать долбить русские города.
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