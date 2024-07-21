Ой вэй, он таки идиёт!

VG

Vasily Golov

Легализация Зеленского,у которого закончились полномочия.произошла.Новая волна методичности пошла в гору.Россия не выбросила на стол мирового сообщество свои условия.Старых уже названо несколько,Где новые?Есть китайские,бразильские,но нет сформулированных новых российских.Пусть с повторениями. Украина уже не говорит о границах 1997г.Говорит о границах ранее 24.02.2022г иногда 2024г.