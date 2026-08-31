10 рублей с поездки: как сэкономить на общественном транспорте

Нижегородцы могут существенно сэкономить на оплате проезда в общественном транспорте. С 1 августа при оплате смартфоном с помощью карты «Мир» стоимость билета автоматически снижается на 10 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ В Нижегородской о...
- ДВ Названы цены на б...
- Устроившую погром...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым