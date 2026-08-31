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Нижегородская правда

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10 рублей с поездки: как сэкономить на общественном транспорте

Нижегородцы могут существенно сэкономить на оплате проезда в общественном транспорте. С 1 августа при оплате смартфоном с помощью карты «Мир» стоимость билета автоматически снижается на 10 рублей.

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