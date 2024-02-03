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После увольнения Биковича из «Белого лотоса» HBO изменит его роль

После увольнения Биковича из «Белого лотоса» HBO изменит его роль

Американский телеканал HBO после отстранения российского и сербского актера Милоша Биковича от съемок в третьем сезоне сериала «Белый лотос» изменит его роль, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на представителя телесети.

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