После увольнения Биковича из «Белого лотоса» HBO изменит его роль

Американский телеканал HBO после отстранения российского и сербского актера Милоша Биковича от съемок в третьем сезоне сериала «Белый лотос» изменит его роль, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на представителя телесети.
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