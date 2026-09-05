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Ушаков: Уиткофф передаст Киеву полученные от Путина оценки по урегулированию

Ушаков: Уиткофф передаст Киеву полученные от Путина оценки по урегулированию

Посланники Трампа привезли в Москву предложения по Украине. От их визита многого не ждали, но встреча с Владимиром Путиным продлилась три часа.

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