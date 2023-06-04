В Башкирии начали проверку после обнаружения тела младенца на полигоне ТБО

В Белорецком районе в ходе проверки по факту обнаружения тела новорожденного на мусорном полигоне следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти младенца, а также генетическую.
В Белорецком районе в ходе проверки по факту обнаружения тела новорожденного на мусорном полигоне следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти младенца, а также генетическую.
Свежие комментарии