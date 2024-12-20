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Задержан гендиректор Корпорации развития Курской области

Задержан гендиректор Корпорации развития Курской области

Лукина подозревают в злоупотреблении полномочиями и необоснованном расходе бюджетных средствСотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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