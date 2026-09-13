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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российская бегунья Морозова о стартах за рубежом: «В соцсетях проскальзывают реплики, мол, вас там не должно быть. От соперниц агрессии не было, но чувствовалось напряжение»

Российская бегунья, победитель Московского марафона  Александра Морозова  рассказала об отношении иностранных болельщиков и соперниц на соревнованиях.

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