Жительница Марий Эл привлечена к ответственности за дискредитацию использования ВС РФ

Сотрудниками МВД по Республике Марий Эл составлен протокол об административном правонарушении по факту совершения 23-летней местной жительницей публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации.
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