Готовящиеся к покорению Эльбруса ветераны СВО прошли цикл физической подготовки

Алексей Печёнкин Готовящиеся совершить восхождение на Эльбрус ветераны СВО, которые лишились ног из-за ранений, прошли цикл физической подготовки в клинике "Белоостров" в рамках программы "Время сильных".
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