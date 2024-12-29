Лидер новых властей Сирии заявил о стратегических интересах в отношениях с Россией

Политика как она есть

У Дамаска есть стратегические интересы в отношениях с Москвой. Об этом заявил глава новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани), лидер исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) в интервью Al Arabiya.