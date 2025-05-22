Роспуск Советского Союза произошёл с нарушением процедур, поэтому можно говорить о существовании СССР до сих пор в юридическом поле Такое заявление на итоговом брифинге Петербургского международного юридического форума сделал ответственный секретарь мероприятия Антон Кобяков.
Советник президента обнаружил в России СССР
Комментарии
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Александр Рожков
То, что автыр назвал Нашу Великую Родину СССР, совком говорит об автыре очень много. Именно такие п... и разрушили нашу Родину СССР.
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21 мин.
Василий Котляров
автор опросника мертвец. мертвее только кал мамонта.
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20 мин.
Василий Котляров
и стрельба из танков по дому советов тоже исторический факт. вот она вот она хунта поработала.
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15 мин.
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