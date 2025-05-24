Трамп намерен вернуть производства в США через высокие таможенные тарифы

Американский президент Дональд Трамп объяснил, чего хочет добиться введением 50-проецентных пошлин. По его мнению, такие меры вынудят европейских производителей переместить свое производство непосредственно на территорию Соединенных Штатов Америки, пишет РИА «Новости».