Трамп намерен вернуть производства в США через высокие таможенные тарифы

Американский президент Дональд Трамп объяснил, чего хочет добиться введением 50-проецентных пошлин. По его мнению, такие меры вынудят европейских производителей переместить свое производство непосредственно на территорию Соединенных Штатов Америки, пишет РИА «Новости».
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