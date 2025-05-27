Россиянам рассказали о частых ошибках при покупке первого автомобиля

Приобретение первого авто — важный и ответственный шаг. Эксперты сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей «СберАвто» рассказали «Известиям» 27 мая, какие ошибки чаще всего совершают те, кто выбирает первое авто.
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