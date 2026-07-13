Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

688 подписчиков

«Страшно за папу»: дочь Бориса Надеждина назвала неприятным сюрпризом новость о его задержании

«Страшно за папу»: дочь Бориса Надеждина назвала неприятным сюрпризом новость о его задержании

Девушка призналась, что отец принципиально не собирается покидать РоссиюДочь экс-депутата Госдумы, бывшего выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» в президенты Бориса Надеждина* сообщила Daily Storm, что задержание отца стало для нее неприятным сюрпризом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии