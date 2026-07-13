«Страшно за папу»: дочь Бориса Надеждина назвала неприятным сюрпризом новость о его задержании

Девушка призналась, что отец принципиально не собирается покидать РоссиюДочь экс-депутата Госдумы, бывшего выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» в президенты Бориса Надеждина* сообщила Daily Storm, что задержание отца стало для нее неприятным сюрпризом.