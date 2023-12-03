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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорин о возможной отмене гонок в Чусовом: «Думаю, решение будет приниматься за день‑два до старта. Мы за то, чтобы не морозить спортсменов»

– В Чусовом, где должен пройти следующий этап Кубка России, обещают экстремальные морозы. Какие планы в связи с этим? Будете смотреть на прогноз погоды? – Будем смотреть не только мы.

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