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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рудковская о Трусовой: «Будем ждать ее красивого возвращения на лед не только в качестве спортсменки, но и в качестве мамы»

Сегодня Александра Трусова и Макар Игнатов объявили на турнире «Русский вызов», что ждут ребенка.  — Поздравляю ребят, красиво рассказали свою историю любви и уже ответили всем на все вопросы, в том числе и почему Саша не прыгала.

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