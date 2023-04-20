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Живописные работы российских художников, которые запечатлели стремление человека к звездам

Живописные работы российских художников, которые запечатлели стремление человека к звездам

﻿﻿Издревле человек стремился к звездам, всматривался в небо и пытался представить себе, что находится «за горизонтом».

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