Уполномоченный в Хабаровском крае принял участие в совместном заседании проектного офиса по улучшению инвестклимата и краевого совета по предпринимательству

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае принял участие в совместном заседании проектного офиса по улучшению инвестклимата и краевого совета по предпринимательству на площадке ТОР «Авангард» в логистическом комплексе OZON.
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