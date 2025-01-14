ВСУ ударили по России сотнями дронов и ракетами ATACMS. Что известно о последствиях массированной атаки?

ИИ

Иван Иванов

Надо же, обломки и осколки от БПЛА падают не на туалеты,а именно на нефтебазы,автозаправки,авиатехнику ну и другие важные промышленные и военные объекты.Мы понимаем,к каждой бочке панцирь не поставишь,но и дураков из нас делать не надо.