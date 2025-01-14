ВСУ ударили по России сотнями дронов и ракетами ATACMS. Что известно о последствиях массированной атаки?

В ночь на вторник, 14 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России более 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и пять американских управляемых баллистических ракет класса «земля — земля» ATACMS.
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