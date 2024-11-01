Стало известно, сколько средств выделят на инфраструктуру ВСМ в Петербурге

Об этом рассказал глава города Губернатор Александр Беглов поделился планами по подготовке транспортной системы Санкт-Петербурга к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой.
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