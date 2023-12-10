Замачивание орехов и семечек – польза увеличеная в 10 раз.

Не секрет, что орехи из всех сыроедных продуктов являются самой тяжелой для переваривания едой. В сухом виде они твердые и горьковатые на вкус, и даже от небольшого количества можно почувствовать тяжесть в желудке.
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