Журналист «Татар-информа» победила в номинации конкурса «Созидание и развитие»

Определены победители IX Всероссийского конкурса СМИ и социальных медиа «Созидание и развитие». В номинации «Лучший материал о реализации ипотечных программ» победу одержала корреспондент информационного агентства «Татар-информ» Александра Давыдова.
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